Come abbiamo avuto modo di vedere in queste settimane di fase beta di Android 12, con la prossima release del robottino Google si prepara a ridare vitalità al settore dei widget, forse un po’ messo da parte negli ultimi tempi. L’app Google nella versione 12.36.15 beta nasconde al suo interno un nuovo widget meteo di Google Assistant, che grazie a qualche accorgimento possiamo scoprire prima del rilascio.

Nuovo widget meteo di Google Assistant in arrivo: ecco com’è

La Beta 5 di Android 12 ha portato con sé principalmente novità sotto il cofano in vista del rilascio della versione stabile, previsto entro qualche settimana, ma anche un paio di widget rinnovati. Il nuovo widget meteo non fa parte di questi ultimi, dato che non risulta ancora disponibile per il utenti: i ragazzi di XDA hanno dovuto attivarlo manualmente dopo averlo scovato all’interno dell’app Google, e questo è il suo aspetto.

Il design è ispirato al Material You, anche se per il momento non sembra supportare i colori dinamici, ma solo il tema scuro a livello di sistema. Come possiamo vedere negli screenshot qui sopra il widget risulta piuttosto semplice e mostra meteo attuale, temperatura attuale, massima, minima e località.

Non essendo ancora disponibile, non è detto che il nuovo widget meteo di Google Assistant non possa subire qualche cambiamento prima del lancio, che potrebbe avvenire con il rilascio finale di Android 12 o anche prima. Per il momento non abbiamo altre informazioni: fateci sapere se il nuovo widget è di vostro gradimento nel solito box qui sotto.

