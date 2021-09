Piccola ma interessante la novità grafica che Amazon sta introducendo in queste ore sul proprio sito. Come potete vedere dall’immagine all’interno dell’articolo, il colosso dell’e-commerce visualizza ora un piccolo banner che mostra in maniera più chiara il reale sconto applicato al prodotto in esame.

Sconti più chiari su Amazon

La piccola novità sembra per ora limitata a un numero ristretto di utenti e di prodotti, e viene visualizzata appena sopra al prezzo di vendita con l’indicazione dello sconto percentuale rispetto al prezzo applicato in precedenza da Amazon. Nel casso si trattasse del prezzo più basso degli ultimi tempi, comparirà la scritta ” il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni“, per far risaltare maggiormente la bontà dell’offerta.

Il banner, che attualmente viene visualizzato su un numero molti limitato di prodotti, è mostrato anche in occasione di offerte lampo o a tempo limitato, per garantire una maggiore enfasi all’occasione. In assenza di strumenti di terze parti in grado di visualizzare lo storico delle offerte, si tratta dunque di un ottimo aiuto per capire se effettivamente il prezzo è valido o se lo sconto è inferiore a uno applicato in precedenza.

