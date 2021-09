Sono in arrivo novità per Samsung Galaxy S10 Lite, per le cuffie Samsung Galaxy Buds2, presentate e lanciate il mese scorso, e per le Samsung Galaxy Buds Pro. Tutti e tre i prodotti della casa sud-coreana si aggiornano in queste ore: andiamo a scoprire insieme i cambiamenti.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S10 Lite

Partiamo da Samsung Galaxy S10 Lite con l’aggiornamento in distribuzione, che porta il firmware G770FXXS6EUH5. L’update richiede un download di circa 230 MB e porta con sé le patch di sicurezza di settembre 2021, con un ritardo di pochi giorni dai fratelli della serie Galaxy S10.

Vengono dunque corretti alcuni problemi di sicurezza attraverso le patch pensate da Samsung e da Google per il suo sistema operativo, tra le quali troviamo un paio di vulnerabilità specifiche per i processori Snapdragon di Qualcomm (lo smartphone dispone di uno Snapdragon 855 a differenza dei flagship). L’update dovrebbe essere disponibile anche in Italia a partire dagli smartphone brand Vodafone.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Buds2

A poco più di un mese di distanza dal lancio si aggiornano di nuovo anche le Samsung Galaxy Buds2. Dopo aver accolto la possibilità di abilitare la Ambient Mode durante le chiamate e la personalizzazione dell’Ambient Sound con l’update di fine agosto, le cuffie ricevono il firmware R177XXU0AUI2.

Il changelog non menziona particolari novità di rilievo, ma parla solamente di miglioramenti nella stabilità del sistema e nell’affidabilità. La distribuzione sta toccando tutti i principali mercati, compreso quello italiano.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Buds Pro

Restando sui wearable si aggiornano anche le Samsung Galaxy Buds Pro: in distribuzione il firmware R190XXU0AUI2, che offre una serie di novità accessibili dall’app Galaxy Wearable. Si tratta bene o male delle stesse arrivate sulle Galaxy Buds2 alla fine del mese scorso e citate più su.

Ora è possibile attivare la modalità Ambient Sound anche durante le telefonate, avere una maggiore gestione dell’audio con una singola auricolare (anche impostando in modo indipendente il volume) e regolare il suono ambientale.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy Buds2

Potete aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite attraverso le impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per aggiornare le Samsung Galaxy Buds2 e le Samsung Galaxy Buds Pro è invece necessario passare dall’app Galaxy Wearable, utilizzando lo smartphone associato.

Potrebbe interessarti: Samsung rilascia la beta della One UI 4 con Android 12 per i Samsung Galaxy S21