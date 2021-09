Siete alla ricerca di uno smartphone Xiaomi munito di connettività 5G a un buon prezzo? Allora vi consigliamo di prendere in considerazione Xiaomi Mi 11 Lite 5G, un ottimo smartphone lanciato a marzo di quest’anno, di cui vi abbiamo parlato in modo completo nella recensione testuale e in quella video presenti più in basso.

Un buon telefono a un prezzo niente male

In queste ore lo smartphone di fascia media di Xiaomi torna in offerta su Amazon a 323 euro, un calo di prezzo da non lasciarsi scappare per un dispositivo ideale da utilizzare in qualsiasi contesto considerando la buona scheda tecnica. A tal proposito, Xiaomi Mi 11 Lite 5G dispone di un display AMOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 780G 5G con 6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, batteria da 4250 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W e Android 11 con la MIUI 12.5.

In alternativa c’è Xiaomi Mi 11 Lite, senza 5G, al super prezzo di 264,98 euro, venduto e spedito da Amazon.

