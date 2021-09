TIM ha firmato un importante accordo con la Federazione Italiana Tabaccai e LIS Holding per offrire l’attivazione delle SIM TIM direttamente in tabaccheria.

Al via le SIM TIM anche in tabaccheria

Il servizio, disponibile fin da subito presso più di 6.000 tabaccherie PUNTOLIS, verrà via via esteso su tutto il territorio nazionale. In relazione alla tipologia richiesta per quanto riguarda il cambio di numerazione o il mantenimento di quella già in essere, l’operatore italiano prevede tue offerte differenti:

attivando un nuovo numero , TIM QUI 6 è l’offerta che prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 20 GB in 4G a 11,99 euro al mese ;

, TIM QUI 6 è l’offerta che prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 20 GB in 4G a ; mantenendo il numero, TIM QUI 2 è l’offerta che prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati e 30 GB in 4G a 14,99 euro al mese.

Se siete interessati al nuovo servizio ma non conoscete l’elenco delle tabaccherie convenzionate, a questo link potete individuare facilmente l’ubicazione delle tabaccherie PUNTOLIS nelle vostre vicinanze.

Come si attiva una SIM TIM in tabaccheria

Il sistema di attivazione della SIM TIM in tabaccheria è piuttosto semplice:

innanzitutto bisogna prenotare la SIM compilando tutte le voci del form online disponibile nel link sottostante;

presentare al tabaccaio il codice QR ricevuto tramite email per la consegna e l’attivazione della SIM;

avere a portata di mano il documento d’identità precedentemente utilizzato sul sito ufficiale per la prenotazione della SIM TIM;

effettuare la prima ricarica direttamente in tabaccheria (la prima ricarica dovrà essere di importo almeno pari al costo del primo canone).

Trovate tutte le informazioni dettagliate circa l’attivazione della SIM TIM al seguente link.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche