Ci sono nuove indicazioni circa la volontà di Qualcomm di presentare alcuni nuovi processori nel breve periodo, due dei quali sarebbero indicati per il gaming e la fascia economica del mercato. Il colosso statunitense avrebbe in cantiere i modelli Snapdragon SM6375 e Snapdragon SM6225.

Snapdragon SM6375 anche per il gaming?

Andando con ordine, il primo dei due avrebbe una CPU octa-core costituita da quattro core Kryo Gold e quattro core Kryo Silver, di cui la compagnia ne starebbe testando varie configurazioni:

4 core Gold core a 2.5GHz con 4 core Silver a 2.2 GHz

4 core Gold a 2.3GHz con 4 core Silver a 2.1 GHz

4 core Gold a 2.2GHz con 4 core Silver a 2.0GHz

4 core Gold a 2.1GHz con 4 core Silver a 1.8GHz

Una delle sopracitate varianti di processori riuscirebbe a gestire un dispositivo con display da 144 Hz, il che potrebbe indicare la volontà dell’azienda di posizionarlo all’interno degli smartphone da gaming di fascia media.

Snapdragon SM6225 è atteso sulla fascia bassa

Passando invece al modello Qualcomm Snapdragon SM6225, si presume che esso entrerà a far parte della serie Snapdragon 600 forse come successore del modello Qualcomm Snapdragon 665 lanciato due anni fa. Sebbene non siano note le specifiche di questo processore, viene indicato che l’azienda lo starebbe testando su un dispositivo munito di display a 90 Hz con risoluzione Full HD+, 6 GB di 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2. Molto probabilmente verrà impiegato come processore indicato per gli smartphone di fascia bassa.

Potrebbe interessarti anche: MediaTek registra il miglior trimestre di sempre e ruba il trono a Qualcomm