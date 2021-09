L’offerta ho. Mobile Ciaho. si arricchisce di uno sconto per FlixBus

Prende il via oggi, 13 settembre 2021, una nuova promozione targata ho. Mobile che, in caso di sottoscrizione dell’offerta “Ciaho.“, offre al cliente anche un interessante sconto per FlixBus.

Il mese di settembre ha già portato delle nuove offerte nel listino di ho. Mobile, tuttavia oggi ci occupiamo di un’offerta relativamente meno recente – era arrivata sul mercato a fine luglio – che si arricchisce di una promozione per i nuovi clienti.

ho. Mobile “Ciaho.”: dettagli, costi e promozione FlixBus

Promozione Ciaho. FlixBus

Lanciata meno di due mesi fa, l’offerta ho. Mobile Ciaho. non subisce cambiamenti, tuttavia viene affiancata da una nuova iniziativa: l’operazione a premi Ciaho. FlixBus parte oggi e, a meno di proroghe o cambiamenti, rimarrà attiva fino al 31 gennaio 2022.

Lo scopo che ho. Mobile persegue con questa iniziativa è naturalmente quello di riportare l’attenzione sulla propria offerta e attirare nuovi clienti. Per quanto riguarda il concreto funzionamento della promozione, ciascun cliente che nel periodo di validità acquisti una nuova SIM ho. Mobile e richieda l’attivazione dell’offerta Ciaho. ha diritto ad un premio che consiste in uno sconto del 15% sull’acquisto di un titolo di viaggio FlixBus.

Lo sconto viene attribuito al cliente sotto forma di codice univoco utilizzabile sul sito o sull’applicazione di FlixBus inserendolo nel campo apposito e viene recapitato via e-mail all’indirizzo indicato in fase di ordine della nuova SIM ho. Mobile. L’iniziativa è valida sia per le SIM acquistate online che per quelle acquistate presso un punto vendita aderente.

Va altresì ricordato che il codice promozionale può essere utilizzazo una sola volta (non è cumulabile con altri codici sconto FlixBus, né frazionabile, convertibile o cedibile ad altre persone) e sarà valido fino al 31 luglio 2022 – con esclusione del periodo dal 19 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 – per l’acquisto di un titolo di viaggio relativo a qualsiasi tratta del network FlixBus in Italia, in Europa e anche negli USA.

Offerta ho. Mobile Ciaho.

Per il resto, come detto, l’offerta ho. Mobile Ciaho. rimane quella che abbiamo già conosciuto nei mesi scorsi.

In particolare, l’offerta mette a disposizioneminuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 70 GB di traffico dati 4G (di cui 5,5 GB anche in Roaming UE) e 300 minuti di chiamate internazionali verso 37 Paesi esteri. Il tutto a fronte di un costo mensile di 9,99 euro.

A proposito dei minuti internazionali, essi possono essere utilizzati per chiamare dall’Italia verso numeri fissi di Brasile, Israele, Marocco e Australia e verso tutti i numeri di rete mobile e fissa di Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito, Grecia, India, Irlanda, Malta, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Slovenia, Spagna, USA, Svezia, Ungheria e Svizzera.

Per quanto concerne la disponibilità all’attivazione, l’offerta Ciaho. di ho. Mobile si rivolge ai nuovi clienti non nati in Italia e in possesso di codice fiscale straniero (analogamente a quanto avviene con le Vodafone C’All). L’offerta può essere attivata sia nei punti vendita aderenti che online (con spedizione a domicilio o con ritiro in edicola), sia effettuando la portabilità da altri operatori che attivando un nuovo numero.

Ciaho. presenta un costo di attivazione di 9 euro in promozione, da aggiungere a quello minimo per la nuova SIM pari a 0,99 euro. Come al solito, questo vale per i nuovi clienti, mentre per quelli provenienti da Vodafone la spesa complessiva sale a ben 29,99 euro.

L’offerta in argomento è compatibile anche con la solita iniziativa “ho. Tanti amici”. Inoltre, all’esaurimento dei GB inclusi nel piano mensile è previsto il blocco automatico della navigazione, tuttavia il cliente può scegliere di ricorrere al servizio Riparti. Quest’ultimo può essere sfruttato anche in caso di superamento dei 300 minuti internazionali; in caso contrario, per i minuti internazionali extra-soglia si applica una tariffazione a consumo specifica a seconda del Paese verso cui si chiama.

Per tutte le offerte disponibili potete fare riferimento al sito ho. Mobile:

Acquista online le offerte ho. Mobile

Prosegue la promozione Western Union

A fine luglio, quando ho. Mobile aveva portato sul mercato Ciaho., aveva lanciato anche una promozione con Western Union, la cui disponibilità fino al 30 gennaio 2022 è stata confermata.

La promozione consiste in uno sconto del 100% sulla commissione di un trasferimento di denaro tramite il servizio online o l’app di Western Union. La commissione gratuita così ottenuta presenta un valore indicativo medio di 2,99 euro (IVA esclusa).