Ecco come sarà la homescreen della Modalità Guida di Assistant con Android 12

La Modalità Guida di Google Assistant è stata annunciata in occasione di Google I/O 2019 per sostituire Android Auto sugli smartphone e il suo lancio, in programma per quell’estate, è stato rinviato ma pare che finalmente con Android 12 sia arrivato il momento del suo esordio ufficiale.

In attesa che ciò avvenga, la nuova interfaccia per la homescreen sta iniziando a diffondersi a livello internazionale (lo scorso anno è stata limitata solo a una parte di utenti statunitensi).

Un assaggio delle novità della Modalità Guida di Assistant

Così come apprendiamo da 9to5Google, con il comando vocale “Ehi Google, avvia la modalità di guida” (o simili) si avvierà una schermata iniziale dell’assistente che in precedenza non era disponibile.

Nella parte superiore dello schermo c’è un’immagine di copertina con il logo di Google Assistant nell’angolo e la voce “Non sto guidando” per uscire. Gli utenti con uno spostamento recente o in corso visualizzano una mappa con una previsione sull’arrivo a destinazione. Altrimenti, c’è una barra di ricerca che apre una scheda con le destinazioni recenti e una scorciatoia per lanciare Google Maps.

Non mancano i suggerimenti per i contenuti multimediali (YouTube Music, podcast, notizie, ecc.) e la possibilità di accedere ai controlli per la riproduzione con un tocco, le scorciatoie per i comandi vocali per inviare un messaggio e fare una chiamata, una barra per gli strumenti nella parte bassa.

Questa schermata iniziale della Modalità Guida di Google Assistant, che è interamente alimentata dall’app Google, pare essere disponibile soltanto sugli smartphone con a bordo Android 12 e la versione 12.35 beta dell’applicazione del colosso di Mountain View (potete scaricarla da APK Mirror).

Probabilmente questa funzionalità sarà disponibile per tutti nel momento in cui sarà rilasciata la versione stabile di Android 12 (ora c’è anche una possibile data). Staremo a vedere.