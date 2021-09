DOOGEE, produttore famoso per i suoi smartphone, ha annunciato l’arrivo di un nuovo smartwatch, il primo di una nuova generazione di dispositivi che strizzano l’occhio alla moda e al design. DOOGEE DG Ares è molto particolare fin dal primo sguardo, con un case quadrato che racchiude un display circolare, una soluzione molto particolare.

DOOGEE DG Ares, stile e funzioni

La cassa dello smartwatch DOOGEE è realizzata in lega di alluminio, per contenere il peso, con uno spessore di appena 10 millimetri, abbinato a cinturini in pelle o in gel di silice modificato. La cassa è realizzata in cinque diverse colorazioni, consentendo a chiunque di trovare il look più adatto al proprio stile o alle proprie esigenze. È dunque possibile scegliere tra verde, nero, rosso, grigio e oro rosa, colori freschi o seriosi a seconda della situazione.

DG Ares strizza l’occhio al fitness e alla salute, con il monitor del battito cardiaco in tempo reale, al quale è abbinato un misuratore del livello di ossigeno nel sangue, in grado di registrare i dati a intervalli regolari e di mostrare un grafico con l’andamento delle rilevazioni, così da evidenziare eventuali problemi fisici.

Non manca il rilevamento del sonno, che mostra le varie fasi e offre suggerimenti per migliorare la qualità del riposo, invitando l’utente a ritmi e stili di vita più regolare per trarre maggiori benefici da una fase delicata come il sonno. Il nuovo smartphone DOOGEE offre anche la possibilità di misurare 24 diversi sport, tra cui alcuni classici come corsa e ciclismo, ma anche yoga, spinning, tennis, danza e molto altro.

La connettività con il cellulare, attraverso il Bluetooth 5.0, consente di ricevere notifiche dalle principali applicazioni installate sullo smartphone, ma anche di controllare la riproduzione di audio e video, rifiutare le chiamate in entrata, e molte altre funzioni tipicamente presenti negli smartwatch, come cronometro, timer, promemoria e altro ancora.

Al momento DOOGEE DG Ares è disponibile esclusivamente sullo store online Lazada ma a partire dal 27 settembre potrete trovarlo anche su AliExpress, visitando questa pagina, da dove potrete scoprire il prezzo finale, non ancora annunciato ufficialmente.

Per maggiori dettagli sul nuovo smartwatch DOOGEE e sul giveaway, che permetterà a 10 fortunati utenti di portarsi a casa lo smartwatch in maniera completamente gratuita, vi rimandiamo alla pagina ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo.

