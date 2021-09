Oramai da diversi mesi il team di Google lavora al miglioramento del sistema di integrazione tra i dispositivi Android 12 e quelli basati su Chrome OS e una delle ultime novità è la funzionalità con nome in codice “Eche”.

Così come apprendiamo da 9to5Google, saranno gli smartphone della gamma Google Pixel i primi a poter contare su questa nuova funzione, che dovrebbe rappresentare una sorta di soluzione per consentire di eseguire il mirroring delle app sui Chromebook.

Android 12 ha novità anche per l’integrazione con Chrome OS

Già da mesi il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è al lavoro su questa nuova funzionalità, che dovrebbe essere implementata con Android 12 e in virtù della quale gli utenti nella schermata delle app recenti dovrebbero visualizzare un apposito tasto “Push”, una volta toccato il quale sarà mostrato un elenco di dispositivi a cui inviare un contenuto.

Probabilmente i dispositivi che verranno cercati sono proprio i Chromebook, gestiti da questo punto di vista da Eche (questo il nome scelto per la parte Chrome OS) mentre il medesimo compito sugli smartphone sarà eseguito da “Exo”.

Stando a quanto è possibile apprendere da alcuni riferimenti scovati su Google Play Services, gli utenti avranno la possibilità di usare le app del proprio telefono direttamente su un Chromebook “quando sono a casa” e tale ultima precisazione sembra suggerire che tra i requisiti vi sia anche quello che entrambi i dispositivi siano sulla stessa rete per una connessione diretta in streaming.

In pratica, Exo ed Eche dovrebbero consentire agli utenti di usare le applicazioni del proprio telefono su un dispositivo Chrome OS: ciò dovrebbe avvenire attraverso un apposito tasto “Push” nella schermata Recenti di Android 12, il quale, una volta selezionato, farà partire una notifica sul Chromebook per accettare e vedere l’applicazione in una nuova finestra.

Un altro modo di sfruttare la nuova funzionalità è rappresentato dalla possibilità di ricevere notifiche del telefono sul Chromebook e potere avviare lo streaming direttamente da esse, potendo così visualizzare un messaggio in arrivo o rispondere ad esso senza la necessità di prendere lo smartphone Google Pixel in mano.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale sistema verrà messo a disposizione degli utenti.

