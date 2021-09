Continuano le iniziative studiate dal team di WINDTRE per convincere gli ex clienti di questo operatore a tornare attraverso l’offerta di soluzioni vantaggiose.

E così nelle scorse ore WINDTRE ha dato il via ad una nuova campagna in virtù della quale propone ad alcuni suoi ex clienti la possibilità di tornare attivando l’offerta GO 100 Special+, grazie alla quale è possibile avere chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati sotto copertura 4G al costo di 9,99 euro al mese.

Questo è un esempio di SMS inviato dall’operatore ai clienti selezionati:

E’ tempo di 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 9.99E/mese sulla nuova Rete TOP QUALITY di WINDTRE! Attivazione GRATIS e SIM 10E nei nostri negozi entro il 16/09. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy windtre.it/go100specplus

In questo caso il termine entro cui approfittare di tale offerta è il 16 settembre ma l’operatore potrebbe inviare ad altri clienti SMS con scadenze differenti.

WINDTRE ripropone l’offerta Unlimited Giga Boom

E sempre a proposito di WINDTRE, a partire da mercoledì 15 settembre l’operatore ha in programma di riproporre l’offerta Unlimited Giga Boom a 29,99 euro.

Disponibile fino al 31 ottobre 2021 (salvo eventuali proroghe), tale offerta consente di avere a propria disposizione traffico dati senza limiti da usare per tre mesi al costo di 29,99 euro una tantum.

La promozione sarà attivata con addebito su credito residuo e gli utenti potranno sfruttarla soltanto a condizione che sulla propria SIM vi sia del credito.

Tale opzione, che non prevede il suo utilizzo in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, verrà proposta a clienti selezionati ma è sempre possibile recarsi presso uno dei negozi dell’operatore per scoprire se è possibile attivarla sul proprio numero.

Ricordiamo che WINDTRE ha anche altre offerte di questa serie:

50 Giga Boom che per 3 mesi offre 50 Giga a 8,99 euro una tantum

120 Giga Boom che per 3 mesi offre 120 Giga a 13,99 euro una tantum

150 Giga Boom (solo per clienti ex 3 Italia) che per 3 mesi offre 150 Giga a 15,99 euro una tantum

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

