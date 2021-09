Niagara Launcher rientra tra le soluzioni più apprezzate dagli utenti Android alla ricerca di un launcher con il quale personalizzare il proprio smartphone e con l’ultimo update del canale beta sono stati introdotti alcune nuove feature e un miglior supporto ai dispositivi pieghevoli.

Le novità di Niagara Laucher beta

Così come apprendiamo da XDA Developers, con la nuova versione beta del launcher il team di sviluppatori introduce un supporto migliore per i display ampi e su dispositivi come il Samsung Galaxy Z Fold3 5G l’elenco delle app e la barra di scorrimento vengono spostati più lontani dai bordi, in modo che il contenuto sia più facilmente raggiungibile.

Il launcher con questa beta supporta anche il ridimensionamento dinamico delle icone e può modificare automaticamente la dimensione delle icone delle app in base all’altezza dello schermo corrente. Sono state anche aggiunte dimensioni di icone più piccole, a cui è possibile accedere andando nel menu delle Impostazioni del launcher, scorrendo fino alla sezione dedicata all’aspetto e quindi selezionando l’opzione dedicata alle dimensioni dell’icona delle applicazioni.

Con questo update viene implementato anche il supporto alla funzionalità App Continuity, grazie alla quale gli utenti hanno la possibilità di riprendere da dove si erano interrotti passando dal display esterno a quello interno o ruotando lo schermo.

Niagara Launcher ora supporta anche dispositivi hardware esterni come una tastiera, un mouse e un pennino stilo e aggiunge due scorciatoie:

digitando una lettera si avvia direttamente la ricerca dell’app

digitando un numero si avvia l’app che corrisponde ad esso nell’elenco

Infine, con questa beta viene introdotto un nuovo sfondo chiamato Threefold e realizzato appositamente per i dispositivi pieghevoli (è possibile accedervi andando nel menu delle Impostazioni del launcher, scorrendo fino alla sezione dedicata all’aspetto e quindi selezionando la voce dedicata agli sfondi).

Come scaricare la nuova versione

Se desiderate divenire beta tester di questo launcher potete trovare tutto ciò che vi serve seguendo questo link. La versione stabile di Niagara Launcher è invece disponibile nel Google Play Store: