Tra Google Orologio e Spotify è tornata la pace: nei giorni scorsi le due applicazioni per Android hanno ricevuto degli aggiornamenti che hanno risolto il fastidioso problema con le sveglie riscontrato da numerosi utenti, con annessa (e comprensibile) pioggia di segnalazioni.

Il problema e l’avvicinamento alla soluzione

La settimana scorsa vi avevamo parlato del problema che stava toccando Google Orologio e Spotify: molti utenti si stavano lamentando perché le sveglie impostate sui propri smartphone non venivano mostrate né suonavano come dovuto, con conseguenti disagi, anche a livello lavorativo.

Il malfunzionamento si presentava essenzialmente nei casi in cui gli utenti avessero impostato come suono della sveglia la propria playlist di Spotify al posto di quelli predefiniti.

Già in data 3 settembre, su Reddit, Google aveva confermato di essere a conoscenza del problema e aveva promesso un fix in tempi rapidi. Nel frattempo aveva suggerito agli utenti di arginarlo cambiando il suono della sveglia in favore di uno presente sul dispositivo.

Aggiornamenti per Google Orologio e Spotify: problema risolto

La soluzione è arrivata in data 8 settembre con il rilascio di nuovi aggiornamenti per le app Google Orologio e Spotify.

A muoversi per prima è stata l’app di Big G, che ha automatizzato la soluzione “palliativa” suggerita agli utenti: in attesa del fix definitivo e dell’aggiornamento di Spotify, le playlist impostate come suono della sveglia vengono automaticamente sostituite da Google Orologio (versione 6.4.1) con un suono predefinito.

Lo stesso giorno, come detto, è arrivato anche un aggiornamento per Spotify e poco dopo Google ha preso nuovamente la parola su Reddit per confermare che il problema è stato risolto. Ecco il commento pubblicato:

«Grazie per la vostra pazienza e le vostre segnalazioni dei bug. Orologio e Spotify hanno rilasciato un fix completo che vi permette nuovamente di usare Spotify come suono per le sveglie. Aggiornate Orologio e Spotify alle ultime versioni nel Play Store».

Come aggiornare Google Orologio e Spotify

Dalle parole di Google si evince che, per non riscontrare più il problema, occorre aggiornare entrambe le app alle versioni più recenti presenti sul Google Play Store.

Potete aggiornare Google Orologio cliccando su questo badge:

E Spotify cliccando su quest’altro:

