Continua senza sosta il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp, che nelle scorse ore hanno dato il via al rilascio di una nuova versione beta di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma dedicata ai device basati sul sistema operativo mobile di Google: stiamo parlando della versione 2.21.19.3.

Le novità della versione 2.21.19.3 di WhatsApp Beta per Android

Chi usa la funzionalità multi-dispositivo avrà certamente notato che, nel momento in cui si elimina una chat dal proprio device, non viene eliminata su WhatsApp Web (o sul client desktop) e ciò in quanto le conversazioni vengono eliminate solo dal dispositivo che si sta utilizzando.

Così come apprendiamo da WABetaInfo, il team di WhatsApp sta testando una nuova funzionalità per sincronizzare l’eliminazione della chat su tutti i dispositivi dell’utente.

Stando a quanto è possibile desumere da tale screenshot, questa funzionalità sarà disponibile solo nel caso in cui si stiano utilizzando le versioni più recenti WhatsApp e, pertanto, nel momento in cui verrà implementata per i beta tester (che usano le ultime release disponibili) le chat eliminate da un dispositivo verranno automaticamente eliminate anche da WhatsApp Web/Desktop (e viceversa).

Purtroppo al momento si tratta di una funzionalità ancora in fase di sviluppo e quindi non vi sono informazioni su quando potrebbe essere rilasciata.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.19.3 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sull’OS mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’app di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).

