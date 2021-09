Le chat di gruppo rappresentano una soluzione molto apprezzata dagli utenti, in quanto consentono di organizzare attività di ogni genere con grande semplicità e anche Telegram, così come tutte le app di messaggistica, può contare su tale funzionalità.

In alcuni casi, tuttavia, non è sufficiente comunicare con un certo gruppo di utenti (che siano colleghi, amici o familiari non fa differenza) ma è anche necessario sapere se tutti i partecipanti abbiano effettivamente letto uno o più messaggi (magari quelli più importanti, con i quali ad esempio si sceglie l’orario di un incontro o il luogo) e tale funzionalità non è supportata da tutte le applicazioni.

Telegram beta per Android aggiunge una funzione attesa da tanti

Ebbene, con l’ultima versione beta di Telegram anche questa app finalmente si arricchisce della possibilità di sapere chi ha letto un determinato messaggio all’interno di una conversazione di gruppo.

Così come apprendiamo da Android Police, tale funzionalità dovrebbe essere supportata soltanto nelle chat di gruppo con meno di 50 destinatari.

Sulla versione desktop del servizio di messaggistica è possibile vedere chi ha letto un messaggio facendo clic con il pulsante destro del mouse su di esso mentre su quella per i dispositivi Android sarà necessaria una pressione prolungata per visualizzare il medesimo menu.

Pare che non tutti gli utenti di Telegram abbiano accolto positivamente questa nuova funzionalità, in quanto sono in molti a non volere consentire a tutti i membri del gruppo di sapere che hanno visualizzato un messaggio, soprattutto se la funzione non può essere disabilitata nelle impostazioni.

Al momento non vi sono informazioni certe sulla possibile implementazione di tale funzionalità nella versione stabile dell’app né sulla relativa tempistica.

L’ultima versione beta di Telegram (ossia la 8.0.1) per Android può essere scaricata da App Center mentre la release stabile dell’applicazione è disponibile nel Google Play Store: