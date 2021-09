Samsung Galaxy A52s 5G è senza ombra di dubbio il miglior Samsung di fascia media del 2021, merito certamente del design premium e ben realizzato ma soprattutto della scheda tecnica equilibrata e votata a garantire un’esperienza utente di utilizzo sempre al top, senza compromessi.

Se siete alla ricerca di una offerta per fare vostro il nuovo dispositivo del colosso sudcoreano, vi segnaliamo una importante occasione sul sito di ePRICE. Samsung Galaxy A52s 5G viene infatti venduto al prezzo di 387,23 euro anziché 469,90 euro, pari a uno sconto del 18%. Potete procedere all’acquisto fin da subito cliccando il link in calce alla news.

Samsung Galaxy A52s 5G è costituito da un pannello Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ (1800 x 2400 pixel) con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 778 5G, 6/8 GB di RAM, fino a 256 GB di ROM e fotocamera posteriore con quattro sensori.

Vi segnaliamo, inoltre, la possibilità di ottenere uno sconto di 70 euro sul dispositivo di Samsung acquistandolo sia dallo store ufficiale che da MediaWorld, come vi abbiamo annunciato qualche giorno fa in questa news, che sul sito ufficiale di Samsung. Tenete bene a mente che lo sconto sarà disponibile sullo store dell’azienda fino al 30 settembre utilizzando il codice coupon “GALAXY70“, e fino al 3 ottobre sul sito di MediaWorld utilizzando il codice coupon “GALAXY52“.

