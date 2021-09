Nel corso di quest’anno abbiamo potuto apprezzare come Samsung abbia messo sempre più carne al fuoco per i propri device di fascia medio/alta. Nel 2021 infatti il gigante sudcoreano ha presentato Galaxy A52, A52 5G e molto recentemente è arrivata la bella sorpresa di A52s 5G (attualmente è ancora in corso la sua promozione), un device completo e decisamente all’altezza dei competitor, sempre agguerriti in quella fascia di prezzo.

L’azienda però non si ferma qui e migliora il suo prodotto proponendo, tramite un aggiornamento, l’espansione della RAM tramite una funzione chiamata RAM Plus. Come già visto per altri produttori, questa tecnica non è altro che un’allocazione di memoria ROM in swap, ovvero riservata a svolgere, ovviamente con modalità leggermente diverse, vista l’enorme differenza di velocità, la funzione di RAM.

Nel mondo Android questo esiste già da diverso tempo ma solo negli ultimi mesi i produttori di smartphone hanno iniziato a pubblicizzarlo. Il firmware che porta questa novità è la versione A528BXXU1AUH9 che al momento è in fase di roll-out. Oltre ai 4GB di RAM Plus, l’aggiornamento porta con sé anche miglioramenti alla stabilità dell’app fotocamera e in generale alla stabilità di sistema.

Samsung Galaxy S22 Ultra probabilmente avrà fotocamere molto simili a S21 Ultra

Continuano a susseguirsi i rumor sui prossimi flagship Samsung. S22 Ultra è molto atteso sia per il suo SoC sviluppato in collaborazione con AMD e sia, come sempre, per il suo comparto fotografico. Possiamo aspettarci di vedere i nuovi flagship S22, S22+ e S22 Ultra intorno a gennaio, come ormai da tradizione. In particolare i rumor insistono sul fatto che Samsung Galaxy S22 Ultra non disporrà di un sensore fotografico principale da 200 MP bensì continuerà ad usare quello da 108 MP già presente sul suo predecessore.

Rimanendo sul comparto fotografico, dovremmo trovare un sensore da 12 MP grandangolare provvisto di stabilizzazione ottica dell’immagine, mentre non sarà presente il rumoreggiato sensore ToF 3D e nemmeno la fotocamera sotto al display che al momento rimane esclusiva di Galaxy Fold3 5G. Galaxy S22 e S22+ avranno le stesse fotocamere, 10 MP per il teleobiettivo da 3X di zoom ottico e un sensore principale da 50 MP.

Galaxy S22 Ultra manterrà inoltre il supporto alla S Pen, il che può essere un indizio su cosa Samsung ha intenzione di fare con la sua serie Note, data da più parti ormai come al capolinea. La produzione dei prossimi smartphone ammiragli di Samsung dovrebbe iniziare a novembre di quest’anno ed è possibile che le previsioni dei volumi di vendita siano più basse di quelle di quest’anno, visti i risultati poco incoraggianti della serie S21.