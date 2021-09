Sono ormai diversi anni che le aziende produttrici di smartphone si affiancano a nomi altisonanti del mondo fotografico per implementare sensori di alto livello, come ad esempio fa Huawei con Leica da ormai molti anni.

È in arrivo un telefono con fotocamere firmate Kodak?

OPPO sembra volersi muovere nella stessa direzione, ma avrebbe preso di mira Kodak. La notizia è stata diramata da Digital Chat Station, leaker piuttosto affidabile sui movimenti delle aziende cinesi. Le fonti a disposizione del leaker indicano che il nuovo smartphone OPPO in collaborazione con Kodak monterà un sensore Sony IMX766 da 1/1.5″ da 50 MP. Il comparto fotografico, nel suo insieme, dovrebbe basarsi su un sensore Sony IMX766 da 50 MP, un sensore telescopico da 13 MP con zoom 2x, un sensore ultra grandangolare e un sensore microscopico da 3 MP con funzionalità simili a quello presente su OPPO Find X3 Pro.

La strategia di OPPO è alquanto singolare, soprattutto se si considera che Kodak è uscito dal mercato delle fotocamere già da ormai diversi anni. Evidentemente la compagnia cinese è in contatto con alcune persone del famoso brand di fotocamere per la realizzazione di un nuovo smartphone, di cui ad oggi non si hanno notizie se non appunto la collaborazione con Kodak.

In copertina OPPO Find X3 Pro

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone OPPO