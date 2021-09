Alcuni mesi fa Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) ha mostrato la tecnologia di visualizzazione estensibile per un piccolo cardiofrequenzimetro da polso. Il display estensibile conteneva pochi pixel per formare immagini altamente dettagliate, mentre oggi sembra molto più simile a un display convenzionale, ma con caratteristiche davvero uniche.

Nel corso degli anni i pannelli OLED di Samsung sono passati da rigidi a flessibili a pieghevoli e ora sembra che il prossimo passo evolutivo sarà rappresentato dai pannelli OLED estensibili.

Samsung aggiunge una terza dimensione fisica ai suoi display

Samsung Display ha mostrato questa tecnologia al Global Tech Korea 2021 e sembra che l’azienda la abbia portata a un livello completamente nuovo.

Un video emerso dopo la conclusione della presentazione di oggi mostra un pannello OLED estensibile da 13 pollici in azione con un’immagine di lava che scorre, mentre un elemento hardware nascosto dietro il pannello spinge la superficie dello schermo aggiungendo letteralmente una terza dimensione fisica a questo particolare display.

Questa tecnologia potrebbe non essere adatta per smartphone o tablet convenzionali, ma Samsung crea tutti i tipi di prodotti basati su display, inclusi quelli dei cinema, quindi questo tipo di schermo potrebbe prestarsi per i contesti più svariati.

Il tempo ci dirà se questa tecnologia di visualizzazione verrà messa in pratica e fino ad allora possiamo solo immaginare quali potrebbero essere le sue applicazioni.

