Nella mattina di oggi – 9 settembre 2021 – Huawei ha annunciato un evento in programma tra pochi giorni, precisamente il 13 settembre, e adesso ha condiviso un teaser riguardante i prossimi portatili dell’apprezzata famiglia MateBook, che supporteranno le applicazioni Android.

Il supporto alle app Android è sicuramente una delle novità più interessanti portate da Microsoft con Windows 11. Di recente abbiamo parlato della comparsa del Windows Subsystem for Android sbarca sul Microsoft Store, ma anche di come questa funzione non sarà presente al debutto di Windows 11. Adesso, in questo interessante discorso si inserisce anche il teaser di Huawei.

App Android supportate sui prossimi Huawei MateBook

Al pari di tanti altri brand suoi connazionali, Huawei ha scelto Weibo per stuzzicare la fantasia di fan e appassionati: sulla piattaforma di microblogging cinese è stata condivisa l’immagine che vedete qui sotto.

L’immagine mostra un laptop di profilo, aperto a 90 gradi per simulare le lancette di un orologio molto particolare: i numeri sono stati sostituiti con le icone di diverse applicazioni. Il dato interessante è che queste app sono basate su piattaforma Android, pertanto Huawei sta chiaramente provando a dirci che i MateBook prossimi al lancio – si legge anche la data del 13 settembre – saranno muniti di supporto alle applicazioni Android.

Tra le icone raffigurate si possono riconoscere quella di TikTok (in Cina, Douyin), quella di Dianping (paragonabile a Yelp) e, infine, le app Himalayan Tingshu e Himalayan Podcast.

Dal momento che, come detto, Windows 11 supporterà le app Android soltanto in un secondo momento, Huawei deve aver preparato una soluzione software proprietaria e, infatti, provando a tradurre il testo presente nell’immagine, compare il nome di Huawei Smart Office.

Infine, va detto che recenti report vorrebbero Huawei pronta a presentare i modelli MateBook 13S e MateBook 14S. Secondo un informatore su Weibo, proprio questo secondo modello potrebbe eseguire le app Android grazie ad una soluzione sviluppata da Huawei.

Leggi anche: Migliori notebook Huawei