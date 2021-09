Uno dei principali difetti degli smartwatch, in particolare di quelli con sistema operativo Android, è rappresentato dalla pessima autonomia. Numerosi modelli, inclusi i tanto decantati Apple Watch, devono essere ricaricati ogni giorno, col rischio di diventare inutili se l’utente si dimentica la ricarica. E la personalizzazione del quadrante non è sempre così scontata, soprattutto sui modelli più costosi.

DIZO Watch, il primo smartwatch del brand che opera nell’ecosistema TechLife di Realme, è pronto a sovvertire queste tendenze con una buona autonomia e un elevato livello di personalizzazione. Il tutto a un prezzo decisamente abbordabile e con numerose funzioni che lo rendono un modello degno di attenzione.

Autonomia e personalizzazione ma non solo

Grazie alla batteria da 315 mAh DIZO Watch è in grado di operare per ben più di una settimana: il produttore promette dodici giorni di autonomia, un risultato decisamente soddisfacente che permette di pianificare in maniera efficace la ricarica. La basetta magnetica può facilmente trovare posto sulla vostra scrivania e consente di ricaricare agevolmente, e senza complicazioni, lo smartwatch per tornare a essere operativi in breve tempo.

Un’autonomia così elevata è decisamente importante per uno smartwatch, che può diventare il vostro valido compagni di allenamenti ed essere sempre pronto, e che può mostrarvi le notifiche provenienti dallo smartphone senza incidere in maniera significativa sull’autonomia. Il tutto anche mentre lavate i piatti, fate la doccia, o mentre correte sotto la pioggia, grazie alla certificazione IP68 che ne garantisce il perfetto funzionamento anche nella malaugurata ipotesi in cui dovesse cadervi in acqua.

E per gli amanti della personalizzazione DIZO Watch offre la possibilità di scegliere tra oltre 100 diversi quadranti, alcuni dei quali in grado di mostrare i dati in tempo reale, per avere sempre la situazione sotto controllo. Una scelta così elevata permette di adattare lo smartwatch al proprio look o alle varie situazioni quotidiane, con quadranti più adatti a un pubblico maschile e altri ideali per quello femminile. Il tutto su uno schermo da 1,4 pollici con risoluzione di 320 x 320 pixel e una luminosità di 600 nits, che lo rende perfettamente visibile anche sotto la luce del sole.

Ricca la dotazione di sensori e di funzionalità intelligenti, dedicate al fitness ma non solo. Troviamo dunque un misuratore di battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), misurazione della qualità del sonno, promemoria per la sedentarietà e per mantenere la corretta idratazione. Non mancano le notifiche dallo smartphone, sveglie, orologio, cronometro, timer, regolazione della luminosità, previsioni del tempo e aggiornamenti OTA, per avere lo smartphone sempre in ordine e perfettamente funzionante.

E agli amanti della smart home DIZO Watch offre la possibilità di controllare i dispositivi IoT dell’ecosistema TechLife, come speaker, luci e prese intelligenti, senza dover fare ricorso allo smartphone. E se non trovate lo smartphone potete utilizzare l’apposita funzione sullo smartwatch, che può essere utilizzato anche per controllare la riproduzione musicale o per scattare foto, funzione molto utile per i selfie, soprattutto quelli di gruppo.

Potete acquistare DIZO Watch su Amazon al prezzo di 54,99 euro nelle colorazioni Carbon Grey e Silver, utilizzando il link sottostante.

Acquista DIZO Watch su Amazon

Informazione Pubblicitaria