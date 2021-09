Samsung Electronics Italia ha deciso di festeggiare il proprio trentesimo compleanno con un’iniziativa promozionale sul proprio store online e tra i prodotti al centro delle offerte figurano gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 e il tablet di punta Samsung Galaxy Tab S7+.

Offerte 30 anni Samsung Electronics Italia

L’iniziativa promozionale è valida esclusivamente su Samsung Shop, è attiva dal 1 settembre 2021 e rimarrà disponibile fino al 30 settembre prossimo. Lo slogan della casa sudcoreana ruota tutto attorno a questo numero ricorrente: 30 prodotti, in offerta per 30 giorni, con sconti fino al 30%, per celebrare i 30 anni di Samsung Electronics Italia.

Premesso che, come detto, i prodotti in offerta sono decisamente più numerosi – e coprono anche altre aree tematiche come TV, elettrodomestici e informatica –, in questa sede ci soffermeremo unicamente su quelli in ambito mobile.

In particolare, le offerte toccano i tre smartphone Samsung Galaxy S21 (ecco la nostra riprova), Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra; e il tablet Samsung Galaxy Tab S7+ (ecco la nostra recensione).

Nel caso dei tre smartphone, il codice sconto GALAXYS180 dà diritto a 180 euro di sconto sui modelli Galaxy S21 e Galaxy S21+, mentre GALAXYULTRA150 dà diritto a 150 euro di sconto su Galaxy S21 Ultra. Ecco i link per l’acquisto:

Passando al tablet, che viene proposto in versione Wi-Fi nei colori Black e Dark Blue e in versione 5G, lo sconto ottenibile è di 200 euro e il codice sconto da inserire direttamente nel carrello è PROMOTABLET. Ecco i link per l’acquisto:

Tutti gli altri prodotti in offerta sono visibili a questo link:

Offerte 30 anni Samsung Electronics Italia

Leggi anche: Riprova Samsung Galaxy S21 Ultra