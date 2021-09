Durante il Google I/O di quest’anno il colosso di Mountain View svelava una partnership strategica con Samsung e Fitbit per scrivere il futuro di Wear OS, la piattaforma software per gli smartwatch. L’arrivo di Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic, i primi smartwatch muniti di Wear OS 3, ha svelato quanto di buono c’è nella nuova major release – come abbiamo sottolineato nella nostra recensione e video recensione disponibili in calce alla news.

Una mancanza di attenzione che fa pensare

Nonostante ciò, però, malgrado l’evidente lavoro di grandi proporzioni portato avanti dal team di sviluppo di Google, sembra che la piattaforma sia ancora una volta vittima di qualche piccola sbavatura che fa storcere un po’ il naso. Come sottolineano alcuni utenti su Reddit, infatti, fa specie notare come Google promuova alcune applicazioni essenziali per Wear OS, in questo caso Telegram e Uber, non più disponibili sulla piattaforma.

Un utente, accedendo a questo particolare pannello del Play Store, si aspetterebbe di trovare applicazioni disponibili per gli smartwatch muniti di Wear OS, ma purtroppo questa mancanza di attenzione evidenzia quanto Google debba prestare maggiore attenzione al suo sistema operativo, soprattutto se ha intenzione di combattere ad armi pari contro gli Apple Watch.

Siamo certi che Google dispone di tutte le competenze per migliorare Wear OS sotto tutti i punti di vista, e lo abbiamo visto con il lancio dei nuovi smartwatch a marchio Samsung. Speriamo che questo sia solo un piccolo intoppo facilmente risolvibile.

Potrebbe interessarti anche: recensione Samsung Galaxy Watch4 (Classic)