A fine luglio, a pochissimi giorni dall’Unpacked dell’11 agosto che ci ha dato Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G, il colosso sudcoreano annunciava ufficialmente che non ci sarebbe stato nessun nuovo modello di Samsung Galaxy Note per il 2021:

“Invece di presentare un Galaxy Note, porteremo le funzioni più amate dei Note su ulteriori smartphone Samsung Galaxy. Nel frattempo segnatevi la data dell’11 agosto sul calendario, e seguite il nostro evento Unpacked per scoprire cosa presenteremo.“

Un dettaglio che stride con le posizioni ufficiali

In quella stessa occasione il responsabile del settore mobile aveva però annunciato che un nuovo modello – Samsung Galaxy Note 22, magari? – sarebbe arrivato durante il 2022, ma nuovo interessante dettaglio mette di nuovo tutto in discussione. L’azienda ha rinnovato i marchi registrati per quanto riguarda le serie di smartphone all’attivo – Galaxy M, Galaxy A, Galaxy S e Galaxy Z – lasciando per strada la serie Galaxy Note.

Benché Samsung possa rinnovare il marchio registrato anche in futuro, per alcuni la mancanza della serie Galaxy Note nei documenti ufficiali è un altro tassello che stride con quanto dichiarato dalla stessa compagnia poco tempo fa.

Cosa ne pensate di questa novità? Secondo voi Samsung ha davvero intenzione di svelare un nuovo modello di Galaxy Note per il 2022 oppure l’arrivo del supporto alla S Pen su altre serie è la conferma che questa gloriosa serie di smartphone è arrivata al capolinea? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.