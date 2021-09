Quest’anno Google ha introdotto il suo nuovo linguaggio di design Material You che definirà l’aspetto delle sue app negli anni a venire, tuttavia la società sta guardando al cambiamento come un’opportunità per migliorare anche le funzionalità. Le raccolte di Google sembrano essere tra queste.

Accesso rapido a luoghi e siti Web salvati di recente, film e programmi e altro ancora

La funzione di segnalibro integrata dell’App Google non ottiene i colori dinamici, ma la sua riprogettazione la rende più utile per molti utenti.

La nuova versione è molto più focalizzata sull’aggregazione di siti web visitati di recente, pagine preferite, suggerimenti per ulteriori ricerche, acquisti e la lista di controllo, mentre il design precedente ruotava principalmente solo intorno all’accesso alle pagine salvate e ai luoghi da Google Maps.

La nuova scheda “Raccolte” ora mostra in cima una sezione “Accesso rapido” che permette di accedere ai siti Web o ai luoghi salvati di recente da Google Maps, mentre appena sotto è presente una scheda “Programmi e film” contenente un carosello di film e serie che l’utente ha cercato di recente, nonché la sua lista di titoli di Google TV.

Solo sotto a queste sezioni si possono trovare le proprie raccolte composte da siti Web e luoghi salvati, seguiti da una scheda per lo shopping piena di prodotti cercati di recente che si potrebbe voler acquistare.

A differenza di molte altre riprogettazioni recenti, le raccolte di Google non ricevono il design Material You con i colori dell’interfaccia basati sullo sfondo, ma appare chiaro che le raccolte prendono spunto dalle nuove linee guida di progettazione del colosso di Mountain View, come intestazioni più grandi e molti angoli e pulsanti arrotondati.

Come con la maggior parte degli aggiornamenti di Google, sembra che la nuova scheda Raccolte non sia stata ancora distribuita a tutti gli utenti, pertanto potrebbe essere necessario del tempo prima che possiate vederla nella vostra App Google.

