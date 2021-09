Sono attimi di conferme ufficiali per OPPO, che ha scelto la piattaforma cinese Weibo e il profilo ufficiale della ColorOS per una conferma ufficiale sulla ColorOS 12 con base Android 12 e per un primo assaggio sotto forma di una raccolta di sfondi ufficiali.

ColorOS 12 a settembre: parola di OPPO

Nelle ultime settimane, con lo sviluppo di Android 12 portato avanti da Google una beta dopo l’altra con un piccolo ritardo sul rilascio della versione definitiva, sta crescendo la curiosità attorno ai vari OEM, tra cui OPPO con la sua ColorOS 12.

In tempi non sospetti era emersa la possibile data di lancio, così come una prima roadmap riferita al mercato cinese e adesso abbiamo la conferma ufficiale di OPPO. Come detto in apertura e come potete vedere dal seguente screenshot, il produttore si è servito della piattaforma social Weibo per sganciare la bomba: nel post pubblicato sulla pagina ufficiale della ColorOS, OPPO dà appuntamento alla seconda metà del mese di settembre per la conferenza stampa di lancio della ColorOS 12 con base Android 12.

A questo punto è importante chiarire che l’annuncio del produttore è comunque riferito alla Cina, per cui non è dato sapere quando oltrepasserà i confini del mercato natìo per arrivare da noi. Naturalmente, l’aggiornamento di OPPO non arriverà prima del roll out di Android 12 stabile da parte di Google.

Per quanto riguarda le novità, si parla di una nuova funzione denominata “Cross-Screen Interconnection”, che concettualmente ricorda molto l’ottima Multi-screen Collaboration di Huawei. Secondo le ultime indiscrezioni, OPPO potrebbe aver preso spunto anche da altre ROM cinesi.

Chiaramente, l’annuncio di OPPO avrà molto peso anche per altri due brand: Realme, la cui Realme UI è praticamente sovrapponibile alla ColorOS; OnePlus, che in Cina ha adottato ufficialmente la ColorOS e anche sulla OxygenOS comincia a mostrare un certo avvicinamento.

ColorOS 12: ecco gli sfondi ufficiali

Con il rilascio della ColorOS 12 con Android 12 che si avvicina, OPPO ha deciso di fare un piccolo regalo anticipato agli utenti: un primo assaggio sotto forma di sfondi ufficiali.

Anche in questo caso, il produttore ha usato Weibo e il profilo della ColorOS e la raccolta si compone di nove sfondi astratti. Sono tutti piuttosto colorati e privilegiano tonalità pastello. Ecco la galleria completa.

