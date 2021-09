Come ben sappiamo il ban USA contro Huawei voluto dall’amministrazione Trump ha profondamente colpito il colosso cinese facendolo scivolare sempre più in basso nella classifica mondiale dei produttori di smartphone, anche per via della fine del supporto ai Google Mobile Services.

L’azienda fa scorte di SoC con connettività 4G

Nuovi rumor pubblicati dal leaker Digital Chat Station su Weibo indicano che la compagnia starebbe iniziando ad acquistare sempre più processori con connettività 4G, mettendo così da parte i piani di implementazione di modem 5G nei propri dispositivi. Le restrizioni americane, infatti, colpiscono anche l’utilizzo di processori muniti di modem con connettività 5G, come ad esempio accade con Huawei P50 e la presenza della connettività 4G. Secondo le fonti a disposizione del leaker, sembra che Huawei stia iniziando a fare scorte del processore Qualcomm Snapdragon 778G munito però di modem 4G, sempre per le solite restrizioni dovute al ban USA.

Allo stato attuale non è ancora chiaro quali saranno gli smartphone a marchio Huawei che utilizzeranno questa variante del SoC di Qualcomm, ma l’idea generale è che la compagnia stia ancora faticando parecchio a riprendersi il posto che si merita nella classifica mondiale dei migliori produttori di smartphone nonostante gli enormi passi in avanti fatti da HarmonyOS, da AppGallery e le sue applicazioni proprietarie vincitrici del Red Dot Design Award.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Huawei