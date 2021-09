È ormai molto tempo che in molti attendono l’annuncio ufficiale di Google Pixel Watch, il tanto chiacchierato primo smartwatch del colosso di Mountain View che viene visto come il vero punto di congiunzione tra Wear OS e il mondo dei wearable.

Google Pixel Watch: specifiche attese

Durante lo scorso Google I/O la compagnia statunitense aveva annunciato una importante partnership con Samsung e Fitbit per scrivere il futuro di Wear OS, ma purtroppo i rumor e i leak per quanto riguarda le specifiche di Google Pixel Watch continuano ad essere piuttosto scarsi.

La recensione di Samsung Galaxy Watch4 (Classic), il primo al mondo munito di Wear OS 3, ci offre però un anticipo di cosa potremo aspettarci dal punto di vista software. Google ha sottolineato che, con l’ultima versione del sistema operativo, l’avvio delle applicazioni è stato velocizzato del 30%, il che potrebbe ripercuotersi anche con Google Pixel Watch.

Non è ancora chiaro se il team di sviluppo dello smartwatch deciderà di utilizzare un processore proprietario come fa con Google Pixel 6 con il suo Google Tensor, ma è molto probabile che la compagnia sfrutterà il know how in questo ambito anche sul versante wearable.

Google Pixel Watch: il probabile design

Il design di Google Pixel Watch, forse uno degli aspetti più importanti dell’atteso smartwatch, dovrebbe ricalcare i render che abbiamo scoperto qualche mese addietro. È probabile che l’azienda decida di puntare su un design molto curato, dal forte sapore premium, con una cassa circolare con cornici estremamente ottimizzate e possibilmente una corona rotante evidentemente per scorrere i menu e gestire l’interfaccia di Wear OS.

Alcuni reputano molto probabile che la compagnia lancerà un solo modello con due sole colorazioni per il cinturino, chiara e scura, ma non è ancora chiaro quale opzione adotterà Google.

Google Pixel Watch: la data di lancio e il prezzo

Il lancio di Google Pixel Watch, secondo molti, potrebbe combaciare con la presentazione ufficiale della famiglia Google Pixel 6 che, secondo le ultime notizie, non avverrà più durante il mese di settembre. Puntare al lancio di Google Pixel Watch assieme alla nuova famiglia di smartwatch sarebbe un bel colpo per il colosso hi-tech, ma non è detto che ciò accadrà realmente.

Per quanto concerne il prezzo di Google Pixel Watch, da questo punto di vista la compagnia ha due strade da scegliere: posizionarsi tra i 250-450 euro, un po’ come la famiglia Samsung Galaxy Watch4, quindi nella fascia medio-alta del mercato, oppure puntare direttamente al top facendo leva sul design e sui materiali di alto livello.

