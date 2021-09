Nel 2018 il colosso di Mountain View decise di rilanciare Google Fit riprogettando l’app e da allora l’azienda ha lavorato duramente per ripristinare le funzionalità perse e per introdurne di nuove. Ora sembra che tutti gli sforzi della società siano stati ripagati poiché l’app Google Fit ha raggiunto il traguardo di 100 milioni di download dal Play Store.

Google Fit raggiunge i 100 milioni di installazioni

Google sta lavorando duramente per migliorare l’app e sta consolidando alcune delle migliori funzionalità di base come il monitoraggio dell’allenamento, dei passi e della frequenza cardiaca attraverso i dispositivi indossabili.

A luglio Google ha rinnovato l’app facendola sembrare molto più organizzata e recentemente Google Fit ha ottenuto una nuova funzionalità in grado di misurare la frequenza respiratoria utilizzando la fotocamera di Google Pixel.

Dal momento che Google ha acquisito Fitbit all’inizio di quest’anno, si può sperare che questa tendenza possa continuare e che anche l’integrazione con Fitbit potrà migliorare.

Attualmente sincronizzare le proprie statistiche Fitbit su Google Fit non è semplice come dovrebbe, ma considerando come l’app ha raggiunto il traguardo di 100 milioni di download, è lecito aspettarsi che l’azienda presterà sempre più attenzione a questo suo prodotto, anche perché la serie Samsung Galaxy Watch4 è basata su Wear OS.

