Il prossimo chipset Samsung di punta sarà l’Exynos 2200 che alimenterà alcuni degli smartphone della gamma Galaxy S22 che dovrebbe essere lanciata all’inizio del 2022.

Nuovi rapporti dalla Corea del Sud affermano che l’azienda potrebbe rompere le sue tradizioni e introdurre futuri smartphone con il suo chipset negli Stati Uniti e in Cina, oltre che sulla prossima gamma di tablet Samsung Galaxy Tab S8.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra potrebbe utilizzare il chipset Exynos 2200

Come tutti i tablet di punta di Samsung degli ultimi anni, la linea Galaxy Tab S8 dovrebbe utilizzare i chipset Snapdragon di Qualcomm, tuttavia un nuovo rapporto dei media coreani afferma che almeno il modello Ultra della gamma potrebbe impiegare il chipset Exynos 2200.

In un momento di incertezza come quello attuale per via della carenza di semiconduttori, speculare su quali chipset verranno utilizzati è un azzardo. Probabilmente nemmeno la stessa Samsung è sicura della scelta tra Snapdragon e Exynos e probabilmente adeguerà i suoi piani in base all’evolversi dello scenario globale.

La serie Galaxy Tab S8 dovrebbe essere lanciata all’inizio del prossimo anno e le indiscrezioni di oggi suggeriscono che la sua data di uscita sarà vicina a quella della gamma Samsung Galaxy S22.

Samsung potrebbe lanciare Galaxy S22 con chipset Exynos 2200 negli Stati Uniti e con Snapdragon 898 in India

Negli ultimi cinque anni Samsung ha suddiviso i chipset della sua linea Galaxy S in diversi mercati. Mentre gli Stati Uniti e la Cina hanno ottenuto l’ultima piattaforma Snapdragon di Qualcomm, la maggior parte degli altri mercati ha ricevuto il chipset Exynos più potente disponibile.

Dal momento che l’ultimo chipset Exynos si sta rivelando particolarmente performante, i vettori stanno cercando di raggiungere un accordo con il produttore sudcoreano.

Verizon (Stati Uniti) e China Telecom hanno avviato trattative con Samsung per ottenere varianti esclusive con chip Exynos mentre i loro concorrenti nazionali mantengono l’opzione Qualcomm.

Le informazioni provenienti dalla Corea del Sud hanno anche rivelato che tutti gli smartphone Galaxy S22 in Europa riceveranno il prossimo chipset Exynos come da tradizione, tuttavia l’India potrebbe passare a Qualcomm.

La fonte ha inoltre rivelato che la situazione ha causato disordini interni presso il quartier generale di Samsung a Suwon. La divisione IT & Mobile communication starebbe chiedendo al team dei semiconduttori di abbassare il costo del chip a causa della bassa resa di Exynos 2200 e sembra che stia già negoziando con Qualcomm per strappare un prezzo inferiore.

