Realme GT Master Edition è disponibile in Italia a partire da oggi, 6 settembre 2021, con una incredibile offerta da non lasciarsi scappare. Lanciato in Cina durante il mese di luglio, si tratta di uno smartphone che ha dalla sua un incredibile design nato dall’ingegno del designer industriale Naoto Fukasawa.

Realme GT Master Edition arriva in Italia

Con un design ispirato alle valigie che gli dona un aspetto inconfondibile e singolare, Realme GT Master Edition ruota attorno un display Super AMOLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e campionamento del tocco a 360 Hz. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 778 5G con processo produttivo a 6 nm affiancato da 6/8 GB con 128/256 GB di spazio di archiviazione interno, con supporto alla ricarica SuperDart a 65 W per la batteria da 4500 mAh. Il comparto fotografico può contare su tre sensori posteriori con lente principale da 64 MP, lente ultra grandangolare da 8 MP e una lente macro da 2 MP, mentre frontalmente la fotocamera punch hole punta su un sensore Sony da 32 MP.

Realme GT Master Edition è disponibile in promozione i giorni 6, 7, 15, 16 e 17 settembre nella variante 6 GB + 128 GB al prezzo promozionale di 299 euro anziché 349 euro, e nel modello con 8 GB + 256 GB al prezzo di 399 euro.

