Rabona Mobile è un operatore virtuale (MVNO) che dal 2019 eroga i suoi servizi appoggiandosi alla rete Vodafone fino in 4G con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Da oggi fino al 30 Settembre 2021, tutti i nuovi clienti Rabona Mobile che effettueranno contestuale richiesta di portabilità del proprio numero mobile potranno di nuovo attivare l’offerta tariffaria Calcio.

Rabona Mobile rilancia l’offerta Calcio a 7,99 euro al mese

L’offerta Calcio lanciata lo scorso aprile prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 111 Giga di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload al costo di 7,99 euro al mese.

L’offerta Calcio è attivabile negli oltre 2500 punti vendita autorizzati, online attraverso il sito dell’operatore, oppure dall’app ufficiale, da tutti i nuovi clienti che decidono di richiedere la portabilità da qualsiasi operatore nazionale. E’ previsto un costo di attivazione di 2 euro.

Sullo shop online di Rabona è disponibile lo sconto di 5 euro sul costo della SIM attivata online che quindi costa 19,99 euro invece di 25 euro come nei negozi.

Sulla nuova SIM Rabona 4G veranno accreditati 25 euro di bonus che tuttavia non possono essere utilizzati per rinnovare l’offerta, ma esclusivamente in caso di tariffazione a consumo entro 1 anno dall’attivazione.