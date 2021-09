Sono davvero pochi gli smartwatch dotati di uno schermo di grandi dimensioni, e ancora meno, soprattutto nella fascia media e in quella bassa del mercato, consentono di rispondere alle telefonate. Lo smartwatch che Gshopper vi propone oggi, Watch 7, offre entrambe le caratteristiche, con un prezzo imbattibile e con tantissimi buoni motivi per portarlo a casa.

Watch 7, economico ma completo

Il nome e l’aspetto ricordano indubbiamente quello del modello più famoso che dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni, ma il prezzo e le funzioni sono decisamente diverse. Watch 7 può contare su uno schermo da 1,82 pollici, con risoluzione di 320 x 380 pixel e refresh a 60 Hz, ma nonostante questo le misure non sono esagerate, 44 x 38 x 9,9 millimetri, e non lo fanno sfigurare nemmeno al polso di persone minute.

Potete scegliere fra tre diverse colorazioni, nero, bianco e blu, per adattarlo ai vostri gusti e al vostro stile, così come potrete cambiare il quadrante, scegliendo tra le decine a disposizione, con lancette o completamente digitali, abbinandolo così al vostro look o a una particolare situazione.

Ricca la dotazione di sensori e funzioni, a partire dal misuratore di battito cardiaco in grado di mostrare la frequenza cardiaca in tempo reale, anche durante l’attività fisica. A questo proposito Watch 7 è in grado di registrare i dati di undici diverse modalità sportive, il tuto senza temere pioggia, schizzi d’acqua o sudore grazie alla certificazione IP68.

Decisamente utile è la possibilità di chiamare e di rispondere alle chiamate in entrata direttamente dal polso, vista la presenza di altoparlante e microfono sullo smartwatch. Vi basterà tenere lo smartphone a portata di Bluetooth (Watch 7 è equipaggiato con la connettività Bluetooth 5.2) per esser sempre raggiungibili, anche mentre correte o siete in bici o mentre state lavorando.

Il controllo del menu delle applicazioni avviene tramite la corona posta sul lato destro, riprendendo una funzione già vista su altri modelli, con tre diverse modalità grafiche. È inoltre possibile utilizzare una modalità split screen per accedere rapidamente alle funzioni utilizzate con maggior frequenza.

Tra le funzioni anche la possibilità di ricevere le notifiche dallo smartphone collegato, il controllo della riproduzione musicale sullo smartphone, le previsioni meteo in tempo reale, il monitoraggio del sonno con le varie fasi, e molto altro che vi aspetta a un prezzo davvero vantaggioso.

Utilizzando il codice D037ADC0DE potrete infatti potarvi a casa Watch 7 a soli 34,99 euro, cifra che include le spese di spedizione e gli eventuali dazi doganali, visto che la merce viene spedita dalla Cina. A seguire il link per l’acquisto su Gshopper.

