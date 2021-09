Xiaomi offre ancora la più alta potenza di ricarica wireless del settore e pur continuando a sperimentare in questo ambito, l’azienda sta introducendo la ricarica rapida ad alta potenza anche nei modelli più economici.

Secondo recenti rapporti la serie Redmi K50 utilizzerà una potenza di ricarica maggiore rispetto agli attuali 67 W, inoltre Redmi K40S potrebbe utilizzare lo Snapdragon 870 e un display OLED.

Redmi K50 potrebbe supportare la ricarica rapida da 120 W

Secondo l’informatore noto come @DCS, Redmi lancerà un modello globale con una ricarica rapida da 120 W il prossimo anno e la serie Redmi K50 è quella più quotata per riceverla.

Si ipotizza inoltre che dopo la ricarica super veloce da 120 W Xiaomi sperimenterà una ricarica rapida ancora più potente. La potenza di ricarica cablata dovrebbe raggiungere i 150 W, ma al momento non abbiamo informazioni su quale sarà il primo smartphone che la utilizzerà, tuttavia potrebbe essere anche un modello dell’imminente gamma Xiaomi 12.

Bisogna comunque tenere presente che le nuove normative sulla ricarica wireless in Cina stabiliscono che la capacità di ricarica wireless non può superare i 50 W per motivi di sicurezza.

Redmi K40S potrebbe utilizzare lo Snapdragon 870 e un display OLED

Secondo un altro rapporto del popolare leaker @DCS, Redmi K40S sarà dotato di un processore Snapdragon 870.

Inoltre, questo smartphone Redmi verrebbe fornito con un sensore principale da 50 MP che può acquisire immagini a 6144×8192 pixel, tuttavia il dispositivo non sarebbe più dotato di un display LCD, in quanto il produttore avrebbe optato per uno schermo OLED da 6,7 ​​pollici piatto con una risoluzione di 2400x1080P e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Alcuni rapporti ritengono che Xiaomi 11T sarà lanciato in Cina come Redmi K40S.

