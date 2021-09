Dopo l’arrivo della nuova raccolta di memorie sulle chiese “Silent Reflection” di Google Foto, in queste ore il sistema di intelligenza artificiale che si occupa di raggruppare foto simili in raccolte ha portato alla luce “Like royalty“, un nuovo album di raccolte, appunto.

Una raccolta di memorie sulle vecchie case aristocratiche

Da quel che apprendiamo dalle informazioni condivise in rete da chi dispone della nuova raccolta di foto, Like royalty ha come soggetto principale le famose case signorili presenti in Inghilterra e Irlanda che ancora oggi sono abitate da ricche casate o sono state trasformate in luoghi di interesse pubblico.

Gli utenti che nel tempo hanno visitato questo genere di proprietà in Inghilterra (e non solo), dispongono adesso di una nuova raccolta di fotografie pensata per far rivivere l’emozione di visitare una grande casa signorile in cui risiedeva una importante famiglia aristocratica.

Le pochissime informazioni su Like royalty ci portano a presumere che la nuova raccolta di memorie sia disponibile in Inghilterra e Irlanda, tagliando fuori gli altri Paesi in cui abitazioni del genere sono presenti ancora oggi. Fateci sapere nei commenti sottostanti se avete avuto modo di entrare in contatto con la nuova raccolta di memorie di Google Foto.