Feder Mobile lancia l’offerta Best: 100 GB su rete Vodafone a 8,99 euro al mese

Feder Mobile, operatore virtuale italiano attivo su rete 4G LTE Vodafone e sbarcato sul mercato a metà luglio, ha lanciato una nuova interessante offerta: si chiama Best e comprende minuti, SMS e ben 100 GB di traffico dati ad un prezzo alquanto invitante.

Insomma, se in prossimità del lancio vi avevamo presentato Feder Mobile e il suo listino per i clienti Consumer e Business e subito dopo vi avevamo guidati alla configurazione di una nuova SIM Feder Mobile, adesso scopriamo i dettagli di questa nuova offerta di rete mobile.

Offerta Feder Mobile Best: info, costi e attivazione

Partiamo con il dire che l’offerta Best di Feder Mobile è ufficialmente disponibile dalla giornata di ieri, 5 settembre 2021, e che si rivolge ai clienti Consumer.

Andando subito al dunque, Feder Mobile Best mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 100 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati 4G su rete Vodafone al prezzo di 8,99 euro al mese.

La velocità di navigazione è limitata di default a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, inoltre 5,14 GB al mese possono essere sfruttati in Roaming UE in 3G. Sulla nuova linea è attivo il Piano Base Feder Mobile e, in caso di esaurimento anticipato dei GB inclusi mensilmente e in assenza di opzioni aggiuntive, il cliente potrà continuare a navigare coi pacchetti HELP.

Per quanto concerne l’attivazione, per tutte le offerte Feder Mobile – si legge sul sito ufficiale – «è previsto un costo di 24.90 € compreso il costo di attivazione di 6 € da aggiungere al costo della tariffa scelta». Insomma, la spesa iniziale per l’offerta Besta ammonta a 33,89 euro.

L’offerta può essere attivata in uno degli oltre mille negozi autorizzati presenti sul territorio nazionale o direttamente online, tramite il link seguente:

Acquista Feder Mobile Best a 8,99 euro al mese sul sito ufficiale