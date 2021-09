Se siete alla ricerca di nuove incredibili offerte per acquistare un prodotto su Amazon, vi consigliamo di leggere attentamente questo articolo in quanto è disponibile il 30% di sconto su Amazon Warehouse tedesco valido anche qui in Italia ed utilizzabile senza alcun problema con il vostro account Amazon utilizzato in Italia.

Al via la campagna del 30% su Amazon Warehouse

L’importante campagna di sconti del 30% su Amazon Warehouse sarà disponibile a partire dalle ore 00:00 del giorno 6 settembre e fino alle ore 23:59 del 14 settembre. Non appena avrete individuato uno o più prodotti di vostro interesse, vi consigliamo di aggiungerli fin da ora nel Carrello, di aggiornare la relativa pagina allo scoccare della mezzanotte e di procedere il più rapidamente possibile al checkout. Vi ricordiamo, infatti, che lo sconto del 30% sul prezzo sarà direttamente visualizzato e applicato nel Carrello.

Qui di seguito trovate le categorie dei prodotti più importanti per scegliere il vostro prodotto da acquistare con lo sconto del 30%.

Sconti smartphone

In questa categoria abbiamo raggruppato gli sconti Warehouse circa le più importanti aziende impegnate nel mondo degli smartphone:

Sconti tablet

Qui sotto i link rapidi per accedere agli sconti Warehouse per gli iPad di Apple e anche le altre marche di tablet:

Sconti MacBook, Mac mini e altri notebook

Alcuni link per accedere agli sconti sui modelli di MacBook e Mac mini di Apple, notebook da gaming e non solo:

Sconti monitor, SSD, stampanti, accessori gaming

Ampia quantità di modelli di monitor, SSD, stampanti, accessori da gaming e molto altro:

Sconti per TV e soundbar

Le offerte più interessanti per acquistare televisori e sistemi audio su soundbar:

Sconti smartwatch

Tanti smartwatch in offerta delle più importanti aziende del settore:

Sconti DJI

Due parole sugli acquisti dall’estero

Non abbiate paura ad acquistare da Amazon Germania. Infatti, come abbiamo spiegato per filo e per segno in questo nostro approfondimento su come acquistare dagli store europei di Amazon, l’esperienza di acquisto è quasi del tutto identica a quella a cui siamo ormai abituati qui in Italia da molti anni.

Vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento nel caso in cui questa fosse la prima volta che acquistate un prodotto da un negozio Amazon europeo, così da apprendere le nozioni più importanti per quanto concerne le spedizioni, la garanzia e altro al fine di acquistare senza brutte sorprese.

