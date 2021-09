In queste ore Very Mobile – operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba anche WINDTRE – ha deciso di rilanciare l’ottima offerta Very Flash, che propone un bundle estremamente ricco ad un prezzo mensile decisamente contenuto.

Insomma, pochi giorni dopo avervi parlato della nuova interessante offerta targata Very Mobile, riprendiamo il discorso con un gradito rilancio.

Offerta Very Flash di Very Mobile: info e costi

La natura dell’offerta non è cambiata: Very Flash rimane di tipo operator attack, pertanto è disponibile all’attivazione soltanto per i clienti in arrivo dagli operatori indicati da Very Mobile. Nel caso di specie, si tratta innanzitutto di Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Fastweb, cui si aggiungono numerosi altri operatori virtuali (BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU).

L’offerta, che sarà attivabile fino al 20 settembre 2021 (a meno di ulteriori proroghe dell’ultimo minuto) si segnala soprattutto per un rapporto prezzo-contenuti notevole: con Very Flash, Very Mobile mette sul piatto minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 GB di traffico dati 4G (4,4 GB sono sfruttabili in Roaming UE) con velocità fino a 30 Mbps – che, nella realtà dei fatti, vengono abbondantemente superati – al prezzo di 7,99 euro al mese.

Very Flash è disponibile all’attivazione sia nei punti vendita fisici che online, tuttavia la seconda soluzione si fa preferire per dei vantaggi ulteriori: la nuova SIM è gratuita così come la spedizione della stessa, inoltre fino al 20 settembre l’operatore azzera i costi di attivazione.

Se i 200 GB a 7,99 euro al mese di quest’offerta vi fanno gola, non perdete tempo e attivatela subito tramite il banner sottostante:



Non dimenticate, infine, che la promozione Porta un Amico è ancora attiva: come esaustivamente spiegato sul sito ufficiale, sia il cliente Very che l’amico invitato hanno diritto a 5 euro di ricarica omaggio (che diventano 10 euro nel caso in cui l’amico che porta il numero provenga da Iliad o da PosteMobile) e ciascun cliente può arrivare fino ad un massimo di 50 euro di ricariche omaggio.

