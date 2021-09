Con l’avvio del mese di settembre Amazon ha messo nuovamente in sconto le proprie Fire TV Stick, quei dispositivi HDMI da collegare alle TV per ampliarne enormemente le funzionalità Smart potendo avviare rapidamente servizi streaming come Netflix, Prime Video e non solo.

Col rientro dalle vacanze e l’inizio di nuove stagioni delle Serie TV, avere un televisore con funzioni Smart è oggi più utile che mai, anche solo per vedere tutte le partite di Serie A su DAZN, ad esempio.

Amazon Fire TV Stick, tutte in offerta a ottimi prezzi

In base alle differenti esigenze le Amazon Fire TV Stick sono disponibili in differenti formati: Fire TV Stick Lite per chi vuole risparmiare, Fire TV Stick 2021 presenta in aggiunta i comandi vocali, Fire TV Stick 4K per chi vuole l’alta risoluzione e ha un TV compatibile e Fire TV Cube, anch’esso col supporto 4K e qualche funzionalità in più. Per aiutarvi ad orientare la scelta sul prodotto migliore potete dare un occhio al video a fine articolo.

Nel dettaglio la “chiavetta” per lo streaming di Amazon offre ai clienti iscritti ad Amazon Prime l’accesso ai contenuti in streaming più celebri, come quelli presenti su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, DAZN ma anche altre applicazioni e giochi disponibili sull’Amazon App Store.

Ecco le Fire TV Stick con le relative offerte:

