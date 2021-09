Scopriamo insieme le ultime novità studiate da Google per la sua app principale, Google Messaggi per Wear OS e Google Chrome.

Ricerca Google ridisegna le Raccolte

Il team di sviluppatori di App Google ha introdotto un nuovo design per la scheda Raccolte, funzionalità che permette agli utenti di raggruppare pagine, immagini e posizioni.

La nuova versione mostra agli utenti i contenuti che hanno visitato di recente e li organizza automaticamente: si parte con un menu a carosello chiamato Accesso Rapido, seguito da Film e spettacoli, le Raccolte e lo Shopping.

Previous Next Fullscreen

Così come apprendiamo da 9to5Google, questo nuovo design è in fase di implementazione e pare abbia già raggiunto un’ampia fetta di utenti. Potete scaricare l’ultima versione di App Google dal Play Store attraverso il seguente badge:

Wear OS rinnova l’app Messaggi

Il team di Google continua ad aggiornare le principali app dell’azienda per i dispositivi basati su Wear OS e l’ultima della serie è l’app Google Messaggi, caratterizzata da un design che più si avvicina a quello di Android 12.

Il design aggiornato elimina lo sfondo blu per introdurre un vero tema nero e i vari elementi dell’interfaccia utente hanno ora degli angoli arrotondati. Dal punto di vista funzionale l’app è quasi identica a quella della precedente versione ma ora ha un design decisamente più accattivante.

Previous Next Fullscreen

Così come apprendiamo da 9to5Google, questo design aggiornato pare sia stato implementato con la versione 9.2.030 di Google Messaggi (questo è il link per APK Mirror).

Google Chrome migliora i gruppi di schede su Android

Se sui dispositivi desktop gli utenti sono soliti apprezzare i gruppi di schede, diversa è la situazione per quanto riguarda Google Chrome per Android e in questi mesi sono stati diversi i bug segnalati.

Ebbene, il team di sviluppatori ha deciso di ascoltare le richieste degli utenti e con la versione 94 di Google Chrome beta ha iniziato ad introdurre alcune misure correttive.

In particolare, come apprendiamo da 9to5Google, le novità sono due: i collegamenti che vengono impostati automaticamente dai siti per aprirsi in una nuova pagina non creano più un gruppo durante la navigazione (si aprirà come una nuova scheda non raggruppata) e, quando si tiene premuto un collegamento, il menu a pressione prolungata ora mostra un’opzione “Apri in una nuova scheda” (sebbene la voce “Apri in una nuova scheda nel gruppo” sia ancora elencata per prima).

In pratica, la grande novità è rappresentata dal fatto che gli utenti vedranno un gruppo di schede solo se lo creano loro stessi.

Il team di Google Chrome precisa che chi installa per la prima volta il browser in beta (lo trovate qui sul Play Store) per avere tale nuova funzionalità deve tenerlo aperto per 5 minuti, quindi uscire e riavviarlo.