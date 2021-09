Da qualche ora TIM sta inviando una comunicazione via email ad alcuni clienti per informarli del fatto che esiste la possibilità i loro dati personali relativi ai documenti di identità in possesso della società siano stati trafugati dai sistemi informatici da parte di soggetti ignoti.

Nell’email inviata ai clienti, TIM spiega di aver rilevato attività anomale sui propri sistemi che potrebbero avere consentito a soggetti terzi di acquisire i dati relativi ai loro documenti di identità.

Alcuni clienti TIM rischiano il furto di identità

TIM specifica di aver inviato formale notifica anche al Garante privacy e di ritenersi parte lesa come i suoi clienti, riservandosi di far valere i suoi interessi e diritti in ogni sede.

L’operatore conclude informando i clienti che per ogni esigenza in merito possono contattare il Servizio Clienti 187 o 119.

TIM ha affrontato un episodio simile anche nel periodo di Ferragosto, che metteva a repentaglio le credenziali di accesso a MyTIM di alcuni clienti.

Attualmente non sono noti ulteriori dettagli sui clienti coinvolti in questo attacco informatico, inoltre TIM non ha ancora comunicato nulla nel suo sito ufficiale in merito a quanto accaduto. Rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi della vicenda.

Da non perdere: Migliori offerte telefoniche di Vodafone, TIM, Iliad e WINDTRE: ecco quale scegliere