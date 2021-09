Alcuni utenti di Reddit segnalano problemi con la sveglia nell’app Google Orologio. Gli allarmi impostati non vengono visualizzati sullo smartphone o non si attivavano come programmato.

Gli utenti che hanno fatto tardi per colpa di Google Orologio possiedono uno smartphone della serie Google Pixel. Si sono imbattuti in questo pericoloso bug persone con Google Pixel 3, ma anche utenti su Google Pixel 4a e Pixel 5. Non è un caso che le ultime valutazioni rimaste nel Play Store per l’app Google Orologio siano tutte negative.

La sveglia di Google Orologio potrebbe far perdere il lavoro

Altri utenti hanno spiegato che la sveglia non funziona più con la loro playlist di Spotify, mentre alcuni hanno scartato la possibilità che l’integrazione con quest’ultima possa essere stata la causa del loro problema.

Se siete stati colpiti da questo pesante bug, è consigliato fare affidamento su un’app sveglia alternativa, almeno fino a quando Google risolverà il problema. Al momento il colosso di Mountain View deve ancora rilasciare una dichiarazione in merito.

Il Play Store offre una miriade di app di questo tipo e una delle più popolari è la sveglia mattutina Alarmy che ha una valutazione media di 4,5 stelle e dispone di suonerie ad alto volume per chi ha il sonno pesante e di suoni gentili per coloro che si svegliano facilmente.

Alarmy è scaricabile gratuitamente e offre acquisti in-app. Potrete individuarla nel Play Store utilizzando il badge sottostante.

