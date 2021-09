L’offerta WINDTRE GO 100 Star Plus con 100 GB a 7,99 euro ritorna a settembre

Nelle scorse ore WINDTRE, apprezzato operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, ha dato il via ad una nuova campagna winback via SMS, proponendo ad alcuni ex clienti l’offerta WINDTRE GO 100 Star Plus al prezzo di 7,99 euro al mese.

Se nei giorni scorsi avevamo parlato della crescita della rete 5G di WINDTRE, oggi riprendiamo il discorso relativo alle offerte di rete mobile.

WINDTRE GO 100 Star Plus: dettagli e costi

L’offerta WINDTRE GO 100 Star Plus non è inedita, anzi ve ne avevamo parlato meno di un mese fa proprio nell’ambito di un’altra campagna winback. Anche per il mese di settembre, dunque, il reparto commerciale di WINDTRE continuerà a contattare alcuni ex clienti selezionati nel tentativo di riconquistarli con questa proposta.

Premesso che non esiste una scadenza unica – ciascun cliente contattato deve fare riferimento a quella indicata nel messaggio ricevuto, nel seguente esempio è il 9 settembre 2021 –, va ribadito che l’offerta è disponibile all’attivazione esclusivamente presso i punti vendita aderenti, quindi non online. Esiste comunque una pagina dedicata in cui reperire ulteriori informazioni e cercare il negozio WINDTRE più vicino.

Il cliente intenzionato ad effettuare il passaggio deve richiedere contestualmente la portabilità del numero, mentre i costi di attivazione e per la nuova SIM sono azzerati in promozione.

Ecco il testo del messaggio inviato dall’operatore:

«100GIGA, minuti illimitati e 200SMS a 7.99E/mese con la Top Quality Network di WINDTRE: SE NON LA PROVI NON CI CREDI! Attivazione GRATIS e SIM 0E nei nostri negozi entro il 09/09. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e privacy su windtre.it/go100splus/».

Per quanto riguarda i contenuti, l’offerta rimane quella che già conosciamo: WINDTRE GO 100 Star Plus comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 100 GB in 4G+ al prezzo di 7,99 euro al mese.

Inclusi nel prezzo ci sono anche i servizi di reperibilità Ti ho cercato, la Segreteria Telefonica. L’offerta è sfruttabile in Roaming UE e UK: minuti e SMS alle stesse condizioni nazionali e 4,4 GB di traffico dati 4G. Inoltre, va segnalata la compatibilità con opzioni aggiuntive e l’incompatibilità con l’offerta convergente di rete fissa SuperFibra e col servizio di rateizzazione Telefono Incluso.