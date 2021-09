Huawei ha conquistato il premio Red Dot 2021 per il design della UI del proprio sistema operativo Harmony OS e per le sue funzioni smart tra cui la connessione simultanea a vari dispositivi.

Il Red Dot Design Award è uno dei premi più prestigiosi del settore del design composto da esperti internazionali del campo e che ogni anno vede partecipanti illustri.

Red Dot Design Award premia il design intuitivo di HarmonyOS

Tra gli elementi di design che maggiormente hanno conquistato la giuria del Red Dot Design Award vengono menzionati i nuovi stili visuali e sonori del sistema operativo del colosso cinese che riescono a mantenere intatta la privacy dell’utente e l’intuitività d’utilizzo.

La giuria del Red Dot cita inoltre la UX (User Experience) di HarmonyOS che vede la presenza di nuove combinazioni di colori, di stili di testo e icone che hanno contribuito a migliorare l’esperienza utente.

Un altra caratteristica di HarmonyOS che è riuscita guadagnarsi i favori della giuria è la capacità di essere connesso simultaneamente a più dispositivi adattandosi facilmente a ogni tipo di schermo e prodotto, cambiando lo stile del testo e dei font in base ad esso per mantenere intatta la semplicità d’uso.

La vittoria del Red Dot Award non rappresenta una prima volta per Huawei in quanto ben otto altri prodotti del brand cinese si sono aggiudicati il premio in passato.

