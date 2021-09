Che Google faccia sul serio con Wear OS 3 l’abbiamo intuito quando, durante l’ultimo Google I/O, ha annunciato la partnership con Samsung e Fitbit per scrivere assieme il futuro della piattaforma per dispositivi wearable. Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic sono i primi smartwatch ad integrare la nuova versione di Wear OS di default e, con il corso del tempo, anche tanti nuovi dispositivi lo faranno.

C’è tempo fino al 13 ottobre

Per assicurare un’esperienza utente al top sotto tutti i punti di vista, il team del colosso di Mountain View ha presentato le linee guida per le app di Wear OS 3 che tutti gli sviluppatori devono seguire per pubblicare aggiornamenti o nuove app sul Play Store. L’azienda si vuole assicurare che gli sviluppatori rispettino le linee guida per quanto riguarda il pieno supporto ai display circolari e squadrati, assicurandosi che il testo mostrato a schermo sia sempre leggibile e chiaro.

Inoltre, le applicazioni che dispongono della controparte per Wear OS sul Play Store “devono contenere almeno uno screenshot che rappresenti l’esperienza dell’app su Wear OS“. Gli sviluppatori vengono spronati anche a offrire un’esperienza di utilizzo “smartwatch specifica” consentendo gli utenti di utilizzare un’app che non dipenda in nulla dallo smartphone, nemmeno per il processo di accesso iniziale e l’autenticazione.

Gli sviluppatori avranno tempo fino al 13 ottobre per seguire le linee guida per le app su Wear OS 3, stesso discorso anche per le watch face. A tal proposito l’azienda sprona gli sviluppatori a testare Wear OS 3 in anticipo per farsi trovare pronti.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartwatch