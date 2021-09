Una delle novità più visibili di Android 12, senza contare i tanti cambiamenti sotto il cofano, è senza ombra di dubbio l’introduzione del Material You. Da quando è stato presentato ormai qualche mese fa, il team di Google si è impegnato sempre più ad introdurre piccoli elementi propri del nuovo sistema grafico all’interno delle applicazioni proprietarie.

Un po’ di Material You anche per Google Lens

Come non citare, ad esempio, le novità in stile Material You per Google Maps, il nuovo stile di cambio automatico dei colori di sfondo su Google Chrome Canary e l’arrivo della nuova palette di colori anche per Google Discover. Ebbene, come hanno scoperto i colleghi di 9to5google, Google Lens entra all’interno dell’esclusivo club delle app proprietarie che iniziano ad abbracciare qualche elemento in pieno stile Material You.

Infatti, aprendo l’applicazione e spostandosi sul pannello relativo al filtro per la traduzione del testo, è possibile notare come il colore principale e il tema di fondo varino in relazione ai colori primari del wallpaper impostato per la home screen. C’è, inoltre, una differenza sul modo in cui il Material You si plasma in relazione alla presenza di Android 11 o Android 12: nel caso dell’attuale versione di Android, il menu a pillola vede un background di colore blu; su Android 12, invece, il Dynamic Color è più marcato.

Le novità di Google Lens sono legate alla presenza della versione beta 12.34 dell’App Google, così come l’introduzione dell’icona di accesso rapido di Google Lens all’interno del widget per la ricerca Google.

Anche Gmail abbraccia il Material You

Nuove informazioni pubblicate da XDA indicano che un utente munito di Google Pixel 5 con Android 12 ha ricevuto una build di Gmail (la 2021.08.24.394054613) con pieno supporto al Material Design.

Le immagini soprastanti mostrano chiaramente come l’intera interfaccia grafica di Gmail sia caratterizzata dal sistema Dynamic Color con accenti di colore correlati al wallpaper della homescreen.

Potrebbe interessarti anche: Contrordine: la serie Pixel 6 di Google non arriverà più a settembre