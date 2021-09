Il team di Google Drive annuncia l’introduzione di un’importante novità che risulterà particolarmente gradita a chi sfrutta questa soluzione per salvare i propri documenti.

Così come ricorda il team del colosso di Mountain View in un post sul blog ufficiale, nel 2019 è stata lanciata una versione beta che ha permesso agli utenti di contrassegnare tipi di file non di Google (come ad esempio PDF, immagini e file Microsoft Office) disponibili offline quando si usa Google Drive sul Web.

Google Drive si arricchisce di una nuova funzione

Ebbene, ora questa funzionalità viene messa a disposizione di tutti gli utenti: ciò significa che, quando si contrassegnano questi file come disponibili offline, sarà possibile aprirli dal browser anche quando non si è connessi a Internet. Per salvare un file nel browser è sufficiente fare clic con il pulsante destro del mouse sul contenuto che si desidera conservare e attivare “Disponibile offline”.

Gli utenti di ChromeOS possono anche utilizzare l’app File dal proprio Chromebook per selezionare i file di Google Documenti, Fogli e Presentazioni da rendere disponibili offline (tale accesso semplificato elimina la necessità di aprire Google Drive o Google Documenti per selezionare i file e renderli disponibili offline).

Una delle principali ragioni per cui questa novità si potrebbe rivelare molto utile è rappresentata dalla possibilità per gli utenti di avere accesso ai propri file più importanti su Google Drive anche quando non sono connessi ad Internet e il classico esempio è quello di chi si trova in viaggio.

Il rilascio di questa nuova funzionalità è stato già avviato ma saranno necessarie due settimane prima che raggiunga effettivamente tutti gli utenti.

Questa nuova funzione è disponibile per per tutti i clienti di Google Workspace, per i clienti Cloud Identity Free, Cloud Identity Premium, G Suite Basic e G Suite Business, oltre che per gli account personali.