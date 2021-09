Samsung punta molto sulla qualità della fotocamera per promuovere i suoi smartphone di fascia bassa e media, definendola “fantastica”.

La serie Galaxy A è stata un grande successo per Samsung, in quanto offre ottime specifiche per il prezzo richiesto. Ora sembra che l’azienda abbia deciso di alzare l’asticella e intenda migliorare ulteriormente la fotocamera dell’intera serie Samsung Galaxy A che rilascerà il prossimo anno.

La funzionalità OIS potrebbe arrivare su tutta la serie Samsung Galaxy A 2022

Prima che Samsung lanciasse la serie Galaxy A 2021, circolavano voci secondo cui l’azienda intendesse portare la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) su alcuni modelli di questa gamma.

Questa funzionalità era precedentemente limitata ai soli dispositivi di punta dell’azienda, ma successivamente la società la ha resa disponibile anche su alcuni modelli premium della serie Galaxy A 2021, come Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72.

Secondo le ultime indiscrezioni sembra che Samsung stia pianificando di portare la stabilizzazione ottica dell’immagine su tutta la sua serie Galaxy A 2022, in modo da migliorare ulteriormente la competitività di questa gamma di smartphone nei mercati chiave in cui l’azienda deve affrontare l’agguerrita concorrenza dei suoi rivali cinesi.

Tre mesi fa Samsung ha lanciato lo smartphone entry-level Galaxy A22 che al prezzo di circa 250 dollari offre un sensore primario da 48 MP con OIS.

Ricordiamo che dalla scorsa settimana Samsung Galaxy A52s 5G è disponibile in Italia e si conferma il più completo della fascia media.

