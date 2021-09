Torniamo a occuparci di Samsung Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, ossia due degli smartphone con cui il colosso coreano proverà a mantenere anche il prossimo anno la propria posizione di leader del mercato mobile.

Negli ultimi mesi sono già emerse in Rete alcune interessanti anticipazioni sulle possibili caratteristiche di tali due device e questo flusso di indiscrezioni proseguirà senza sosta fino alla loro presentazione ufficiale, probabilmente in programma tra dicembre e gennaio.

Nelle scorse ore nel database dell’ente certificatore 3C sono comparse due nuove batterie di Samsung SDI e, stando ai loro numeri di modello, potrebbero essere proprio quelle che il colosso coreano implementerà in Samsung Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

Le probabili batterie di Samsung Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

La prima batteria, con codice modello EB-BS906ABY, ha una capacità di 4.370 mAh (capacità tipica di 4.500 mAh) e potrebbe essere quella integrata in Samsung Galaxy S22+ mentre la seconda, con codice modello EB-BS908ABY, ha una capacità di 4.855 mAh (capacità tipica di 5.000 mAh) e dovrebbe essere implementata in Samsung Galaxy S22 Ultra.

Nel caso in cui queste dovessero essere effettivamente le batterie dei due prossimi device di Samsung, il modello Ultra si troverebbe a vantare la medesima capacità del suo predecessore mentre per la versione Plus il colosso coreano avrebbe deciso di ridimensionare leggermente la capacità della batteria rispetto alla generazione precedente.

C’è anche da dire che la capacità della batteria non è l’unico elemento a cui fare riferimento nel momento in cui si vuole valutare la possibile autonomia di uno smartphone, in quanto vi sono anche altri fattori di cui tenere conto, come l’ottimizzazione software o le prestazioni energetiche del processore. E a tal riguardo, la serie Samsung Galaxy S22 dovrebbe poter contare su una CPU Samsung Exynos 2200 con GPU AMD o, in alcuni mercati, su una CPU Qualcomm Snapdragon 898.

