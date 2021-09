Settembre è arrivato e, dopo la pausa rigenerativa rappresentata dalle vacanze estive, per molti si avvicina il momento del rientro a scuola. Se agosto vi ha prosciugato le finanze, e dovete ancora acquistare una chiave per Windows 10 o per Office, nessun problema, avete ancora qualche giorno per approfittare della promozione di GoDeal24.

Il Back to School sta per finire

Manca ancora una settimana alla fine della vendita promozionale di GoDeal24, sito ormai famoso per le sue clamorose offerte relative alle chiavi di attivazione dei principali prodotti Microsoft, ma sulle cui pagine potete trovare numerosi altri prodotti da acquistare.

Ancora pochi giorni quindi per ottenere chiavi per le varie versioni di Windows e Office a prezzi particolarmente aggressivi. Con Windows 11 ormai alle porte è il momento di mettere in regola il PC, o di aggiornare la vecchia versione presente, e prepararsi all’arrivo dell’aggiornamento più atteso degli ultimi anni.

Ecco alcune proposte, che non necessitano di codici sconto, per avere Windows e Office in ordine:

Se invece cercate un’altra versione di Windows, o un software per la creazione di macchine virtuali, ecco alcuni prodotti acquistabili con il 45% di sconto. Per ottenere la cospicua riduzione di prezzo è sufficiente utilizzare il coupon EBS45 prima di procedere al pagamento.

Sono invece scontati del 60%, grazie al coupon EBS60, alcuni bundle per risparmiare ulteriormente nel caso aveste bisogno sia di una chiave di attivazione di Windows 10 che di una per Office. Ecco le offerte attualmente disponibili:

Chiudiamo quest’ampia carrellata di proposte con alcuni programmi di utilità, sia per Windows che per macOS, per i quali non è necessario alcun codice sconto:

Ricordiamo che su GoDeal24 acquistate esclusivamente la chiave di attivazione del prodotto, da utilizzare per autorizzare il software che dovrete scaricare autonomamente dal sito ufficiale del produttore. Una volta completato l’ordine ed effettuato il pagamento riceverete le chiavi acquistate via email nel breve volgere di qualche minuto.

Nel caso doveste aver bisogno del servizio di assistenza, sia prima che dopo l’acquisto, potete utilizzare questo indirizzo di posta elettronica.